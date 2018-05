Nøglekamp venter allerede Danmark i VM-premiere

En kvartfinale er målet for de danske ishockeyherrer ved VM på hjemmebane.

Og hvis den målsætning skal opfyldes, så venter der allerede Danmark en potentiel nøgleopgave i fredagens åbningskamp mod Tyskland i Boxen i Herning.

For i det indledende puljespil med otte nationer, hvoraf de fire bedste går videre til kvartfinalerne, må tre ishockeystormagter forventes at slutte i toppen af Danmarks gruppe.

Canada, USA og Finland er bookmakernes favoritter til at ende i top-3. Så på papiret skal Danmark slås med Norge, Letland, Sydkorea, men måske primært Tyskland om den sidste billet til kvartfinalen.

Peter Regin, Danmarks kaptajn, har tygget på de forskellige scenarier inden VM.

»Vi har vidst i lang tid, at vi skulle møde Tyskland, så vi er så godt forberedt, som vi kan blive på den kamp.«

»Hele VM-turneringen står ikke og hænger på den kamp, men der er ingen tvivl om, at det er en vigtig kamp,« siger Peter Regin.

Danmark skal efter åbningskampen mod tyskerne møde Canada, USA og Finland, inden de nemmere modstandere venter til slut.

»Specielt de tre store skiller sig ud, men så bliver der kamp om det mellem resten af holdene. Jeg tror ikke nødvendigvis, at vi behøver at vinde fire kampe for at gå i en kvartfinale.«

Han vurderer, at landene kommer til at slå hinanden indbyrdes, og at det bliver en meget åben pulje.

»Der skal i hvert fald tre sejre til. Jeg tror ikke, at der bliver et hold af de fire nederst rangerede, der bare gør rent bord. Jeg håber selvfølgelig, at vi gør det.«

»Nu må vi se, hvordan det går os i den første kamp. Turneringen er ikke ovre, lige meget hvad resultatet bliver mod Tyskland,« siger Peter Regin.

Holdkammeraten Oliver Lauridsen peger også på, at store nationer som Canada indimellem kan tabe en kamp, så pointene kan hentes alle steder.

»Hvis man har en kvartfinale som målsætning, så er vi nødt til at gå ind til alle kampe med en tilgang om at skulle vinde, og at alle point kommer til at være vigtige.«

»Tyskland er et hold, vi konkurrerer direkte med, så at vinde den åbningskamp og få point på kontoen fra spids er mentalt vigtigt.«

»Så man ikke skal begynde at jage en hel masse, og man kommer godt fra start,« siger Oliver Lauridsen.

Han vil være skuffet, hvis ikke Danmark ender blandt de otte bedste nationer.

»Jeg synes, at det er en af de stærkeste trupper, vi nogensinde har haft samlet. Også fordi den er så bred.«

»Sådan som vi har spillet, og som truppen ser ud lige nu, så er målsætningen en kvartfinale. Alt andet vil klart være skuffende,« fastslår Oliver Lauridsen.

Kampen mellem Danmark og Tyskland går i gang fredag klokken 20.15.

