Nødlandsholdsspillere takkede ja: Vi ville redde Danmark

Trnava. Det er frygten for konsekvenserne mod Dansk Boldspil-Union (DBU) og dansk fodbold generelt, der har fået ukendte amatørspillere fra 2. division, Danmarksserien og futsallandsholdet til at melde sig klar til at spille for landsholdet i Slovakiet med kort varsel.

Det siger spillerne efter onsdagens 0-3-nederlag til Slovakiet, hvor selve deltagelsen i kampen var vigtigere end resultatet, så Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) ikke kan straffe DBU for at have meldt afbud.

Danmarks målmand i kampen, Christoffer Haagh, vil som spiller på futsallandsholdet under DBU potentielt være i fare for at blive ramt af sanktioner mod forbundet.

- Vi var nogle stykker fra futsallandsholdet, som valgte at stille os til rådighed for at undgå, at der skulle komme nogle sanktioner mod DBU generelt og de forskellige landshold, så det var for at være på den sikre side, så der ikke skete noget.

- Vi er taget herned for at undgå, at det skulle gå ud over fodbolddanmark og futsaldanmark. Vi er måske skurke for nogen, men er vi helte for andre, så tager vi også det med, siger målmanden.

Angriberen Daniel Holm supplerer:

- Jeg stillede op for landsholdet og det fremtidige landshold. Det er mit budskab, og det synes jeg er vigtigt, siger han.

Midtbanespiller, forsikringsrådgiver og landsholdsdebutant Christian Bannis understreger, at spillerne har repræsenteret Danmark og ikke DBU eller Spillerforeningen, som er i konflikt om en ny landsholdsaftale.

- Vi har prøvet at forholde os neutrale og ikke tage noget parti.

- Jeg kan ikke svare på, om det hele alligevel får konsekvenser for det rigtige landshold, det må vi se, siger han.

