Nigeriansk træner nægter modtagelse af penge for udtagelser

Der er opstået kaos i Det Nigerianske Fodboldforbund efter verdensmesterskaberne i fodbold.

Tirsdag kunne britiske BBC vise en video, hvor Salisu Yusuf, der er træner på det nigerianske landshold, tager imod penge fra journalister, der udgiver sig for at være fodboldagenter.

Pengene var betaling for, at Yusuf skulle sikre udtagelsen af to unavngivne spillere til turneringen African Nations Championship, der blev afholdt i starten af året.

Beløbet, Salisu Yusuf tager imod, var ifølge BBC 1000 dollar.

Men den nigerianske træner nægter at have taget imod pengene.

Over for BBC bekræfter Yusuf, at han har mødt de to falske fodboldagenter til en snak om spillerne, der skulle med til African Nations Championship.

Men han afviser, at han har lovet, at de to spillere ville blive udtaget eller bedt om penge for at gøre det.

Yusuf mener dog, at pengene, der ifølge ham kun beløb sig til 750 dollar, ikke skulle ses som en opfordring, og at beløbet er inden for Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) regler for størrelsen på gaver, man må modtage.

- Jeg kan huske, at jeg gav dem mit ærlige svar og sagde, at hvis de to spillere ville passe ind på holdet, ville de blive udtaget.

- Jeg tog imod de 750 dollar, som én af de to agenter gav til mig som en symbolsk gave og ikke som en betaling for, at jeg skulle udtage de to spillere, siger Salisu Yusuf til BBC.

Yusuf har trænet det nigerianske landshold under landstræner Gernot Rohr siden 2016.

Mandag fjernede sikkerhedsstyrker fra den nigerianske efterretningstjeneste en gruppe personer fra Det Nigerianske Fodboldforbunds kontorer, efter at de under VM havde taget kontrol over forbundet, mens den oprindelige formand var i Rusland.

