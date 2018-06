Nigeriansk sejr bringer Island i store VM-problemer

Volgograd. Nigeria satte fredag Island under gevaldigt pres før den sidste gruppekamp ved VM.

Offensivspilleren Ahmed Musa viste prøver på sit store talent, da han med en fremragende præstation og to mål sørgede for 2-0 til Nigeria.

Ved pausen så det ellers ud til, at Island havde overtaget, men Musas show i anden halvleg var forskellen på de to hold.

Med sejren er Nigeria på tre point efter de to første kampe, mens Island blot har skrabet et enkelt point sammen. Det samme har Argentina, der møder Nigeria i sidste runde tirsdag, mens Island og Kroatien tørner sammen.

Kroatien har allerede sikret sig avancement fra gruppe D efter to sejre.

Nigeria trak det længste strå fredag, men holdet kom sløjt fra start. Kampen var kun et par minutter gammel, da Island første gang bød sig til med et farligt forsøg. Holdets store profil, Gylfi Sigurdsson, bragede et frispark op mod krogen, men målmand Francis Uzoho tog sig af det.

Få minutter efter var Sigurdsson på spil igen, men hans inderside blev igen pillet af den nigerianske keeper.

Derudover var første halvleg lidt af en ørkenvandring. Island pressede på med et par nærgående dødbolde, men helt farligt blev det ikke.

Nigeria havde ikke meget at byde på i de første 45 minutter. Det havde nigerianerne til gengæld efter pausen, da Musa åbnede op for godteposen.

I det 49. minut lagde han bolden til rette for sig selv med en god nedtagning og hamrede den i mål.

Lidt senere var han tæt på sin anden scoring, men måtte skuffet se en afslutning ende på overliggeren. Skuffelsen blev dog afløst af glæde med et kvarter igen, da han afdriblede målmand Hannes Halldórsson og overlegent lagde bolden i nettet.

Med små ti minutter igen fik Gylfi Sigurdsson et straffespark og en gylden mulighed for bringe spændingen tilbage i kampen. Men han hamrede bolden over mål, og med det led de islandske drømme om at gå videre et alvorligt knæk.

