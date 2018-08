Nicki Pedersen om grandprix-sejr: Det er en befrielse

Målilla. Lørdag aften blev forløsningens stund for Nicki Pedersen.

Den danske speedwayveteran vandt grandprixet i Målilla i Sverige og blev dermed noteret for sin første sejr i VM-serien i knap tre år.

Siden sejren i Torun i oktober 2015 har Nicki Pedersen blandt andet været indblandet i flere styrt, som har truet hans karriere. Nu er han tilbage på toppen.

- Det er alt for længe siden. To gange brækket nakke og alt muligt, det er sindssygt. Det er så fedt at komme tilbage igen.

- Det er en befrielse at køre stærkt, og nu, halvvejs gennem sæsonen, var det nu, at jeg skulle lægge pres på mig selv og have point på kontoen. At vinde i aften var bare en bonus, siger den 41-årige dansker.

Nicki Pedersen, der lavede 15 point i syv starter i lørdagens grandprix, forklarer ikke mindst succesen med, at han har fundet en motor, der fungerer.

Med sejren kom han op på tiendepladsen i den samlede VM-stilling, og han har kun syv point op til polakken Artem Laguta på ottendepladsen.

De otte bedste efter sæsonens ti grandprixer er sikret en plads i VM-serien næste år. Der resterer fire grandprixer i årets VM-serie.

Nicki Pedersen vandt VM i 2003, 2007 og 2008, men de seneste år har han haft problemer med at gøre sig gældende i verdenseliten, blandt andet på grund af sine styrt.

Også i den forbindelse er sejren i Målilla en kærkommen opmuntring.

- Når man først har været med der, hvor det er sjovt, og har vundet, så gider man ikke at rode rundt på den anden side af top-8 og være uden for top-3.

- Men mange ting har spillet ind i år. Jeg har manglet noget fart og havde nogle styrt i opstarten, så jeg ikke har været fit nok på cyklen i grandprixerne.

- Nu begynder jeg at komme tilbage igen, udendørsbanerne ligger bedre til mig end indendørsbanerne.

- Det er en bonus at vinde i aften. Det er fedt, suverænt, og det viser bare, at jeg ikke er færdig endnu, når tingene spiller, siger Nicki Pedersen.

Danskeren har 46 point efter sæsonens seks første grandprixer.

VM-stillingen toppes af briten Tai Woffinden med 91 point.

Næste grandprix bliver afholdt 25. august i Gorzow.

/ritzau/