Nibalis hold vil sagsøge Tour-arrangør efter styrt

Saint-Paul-Trois-Chateaux. Den italienske cykelrytter Vincenzo Nibali måtte forlade Tour de France efter et styrt på 12. etape.

Her pådrog Bahrain-Merida-rytteren sig et brud på en ryghvirvel, da en kamerarem fra en tilskuer forårsagede styrtet, som skete fem kilometer fra målstregen på Alpe d'Huez.

Efter episoden har både Christian Prudhomme, der er løbsdirektør for Tour de France samt David Lappartient, der er præsident for Den Internationale Cykelunion (UCI), undskyldt, men det er ikke nok for Nibalis hold.

- De har undskyldt og forsikret os om, at sikkerheden vil blive forbedret i fremtiden, men det er ikke nok for os. Vi har lidt stor skade som hold, og det er ikke acceptabelt.

- Derfor kigger vores advokater på muligheden for at tage juridiske skridt, siger Brent Copeland, der er general manager for Bahrain-Merida, ifølge cyclingnews.com.

/ritzau/