NHL-hold skriver kontrakt med dansk talent

San Jose. NHL-holdet San Jose Sharks har skrevet kontrakt med den danske ishockeyspiller Alexander True.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

21-årige True har fået en såkaldt entry-level-kontrakt efter at have spillet en sæson for den professionelle klub San Jose Barracuda, der er at finde i den næstbedste række, AHL.

- Alex har virkelig imponeret os med sine evner i den forgangne sæson for San Jose Barracuda, siger Joe Will, der er general manager i Barracuda og assisterende general manager hos Sharks.

- Hans offensive evner er en stor tilføjelse til klubben, og vi er spændte på at se ham tage næste skridt.

Hos San Jose Barracuda blev den 195 centimeter høje dansker noteret for i alt 28 point.

Før han tog til Barracuda, spillede Alexander True tre år i ligaen WHL for Seattle Thunderbirds. Her blev det i alt til 84 point i 169 kampe.

True når akkurat ikke at blive holdkammerat med landsmanden Mikkel Bødker.

28-årige Bødker spillede i to år for San Jose Sharks, før han tidligere på sommeren skiftede til Ottawa Senators som led i en større byttehandel mellem klubberne.

