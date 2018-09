NFL-hold forgylder angrebsstjerne før sæsonpremiere

København. Søndag aften dansk tid åbner NFL-holdet Arizona Cardinals sæsonen, når det på hjemmebane møder Washington Redskins.

For holdets angrebsstjerne David Johnson er der mere end blot spilletid for første gang i lang tid at glæde sig over.

Lørdag forlængede den 26-årige runningback nemlig sin kontrakt med Cardinals, så den nu løber til og med 2021. Med den nye kontrakt vil Johnson fra næste sæson i gennemsnit tjene 13 millioner dollar om året, cirka 84 millioner kroner.

Dermed beløber den samlede værdi af forlængelsen sig til lidt over en kvart milliard kroner. Kontrakten gør ham samtidig til den næstbedst betalte runningback i hele NFL, kun overgået af Todd Gurley fra Los Angeles Rams, der tjener, hvad der svarer til cirka 93 millioner kroner om året.

Når David Johnson søndag går på banen til kampen mod Redskins, vil det være for første gang i et helt kalenderår, efter at han missede 15 ud af 16 kampe sidste år med en skade i håndleddet.

Runningbacken blev i 2016 valgt til NFL's årlige All Star-kamp, Pro Bowl, efter at han tilsammen løb og greb bolde for over 2000 yards og scorede 20 touchdowns.

Kampen mellem Arizona Cardinals og Washington Redskins sparkes i gang klokken 22.25 dansk tid.

/ritzau/