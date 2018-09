NFL-dansker indgår skadesforlig og bliver klubløs

Jagten på et job i NFL starter nu forfra for danske Andreas Knappe.

Den 27-årige silkeborgenser har indgået et såkaldt skadesforlig med Denver Broncos, hvor han hen over sommeren har kæmpet for en plads på det 53 mand store hold.

Andreas Knappe er derfor klubløs og kan skrive under med et andet hold.

Danskeren blev forrige lørdag fritstillet, men fordi Knappe for nylig pådrog sig en hjernerystelse, og dermed var skadet, da han blev fritstillet, kunne Broncos ikke slippe af med ham med det samme.

De resterende 31 NFL-hold havde mulighed for inden for 24 timer af fyringen at ansætte danskeren.

Det skete ikke, og Knappe røg derfor tilbage til Broncos og sat på holdets skadesliste for sæsonen.

Men da det hverken gavnede Andreas Knappes muligheder for at spille eller Denver Broncos, er parterne blevet enige om at skilles, hvilket er normal procedure for en spiller i danskerens situation.

Andreas Knappe har siden april sidste år været ansat af fire NFL-hold - Atlanta Falcons, Washington Redskins, Indianapolis Colts og Denver Broncos.

Den over to meter høje jyde spillede før tiden i NFL på University of Connecticut.

NFL-sæsonen blev skudt i gang natten til fredag, hvor den forsvarende Super Bowl-mester Philadelphia Eagles vandt over Knappes tidligere arbejdsgiver Atlanta Falcons.

/ritzau/