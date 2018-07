Neymar svarer tilbage på hård kritik: Jeg tog til VM for at spille - ikke for at blive sparket

Medierne talte hans rul, når han faldt, og tilskuerne buhede af ham.

Neymar var mål for meget kritik under det netop overståede VM i Rusland, hvor mange mente, at den brasilianske fodboldstjerne skruede en tand for meget op for skuespillet, når han blev tacklet.

Nu svarer den 26-årige angriber tilbage på kritikken.

»Folk var mere optaget af at kritisere dem, der blev fældet, end dem der lavede frisparkene.«

»Jeg tog til VM for at spille, for at vinde over modstanderne, ikke for at blive sparket. Kritikken af mig var overdrevet, men jeg er en stor dreng, og jeg er vant til at håndtere den slags.«

»Og jeg kan ikke være dommer og spille på samme tid, men der er tidspunkter, hvor jeg ville ønske, at jeg kunne,« siger Neymar til nyhedsbureauet AFP.

Brasilien var en af VMs absolutte favoritter til at vinde trofæet, men det stjernespækkede brasilianske landshold måtte forlade banen med bristede VM-drømme efter et nederlag til Belgien på 1-2 i kvartfinalen.

Nederlaget tog hårdt på Paris Saint Germain-angriberen, der ikke så nogen af de resterende VM-kampe i fjernsynet.

»Jeg vil ikke gå så langt som til at sige, at jeg ikke ville spille igen, men jeg ville ikke se på en fodbold eller se noget som helst fodbold blive spillet.«

»Jeg var i sorg. Jeg var virkelig ked af det, men det gik over. Jeg har min søn, min familie, mine venner, og de vil ikke se mig ked af det.«

»Jeg har flere grunde til at være glad end ked af det,« siger han til AFP.

Brasiliens overmænd fra Belgien røg ud af VM i semifinalen efter nederlag til Frankrig.

Franskmændene blev senere verdensmestre, efter de vandt 4-2 over Kroatien i finalen.

/ritzau/