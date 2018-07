Nervøs Cort før brostenene: Der vil komme tidsforskelle

Risikoen for uheld, der smadrer alle planer, lurer altid i et løb som Tour de France. Men nogle ruter byder på større risici end de fleste, og søndagens 9. etape er en af slagsen.

Cykelturen fra Arras til Roubaix i Nordfrankrig tæller i alt 21,7 kilometer brosten spredt ud over en strækning på knap 100 kilometer. I alt 15 »pavéer«, som også bliver brugt i forårsklassikeren Paris-Roubaix.

»Det er helt sikkert en af de etaper, vi er nervøse for,« siger den danske rytter Magnus Cort.

Vidste du at: De seneste fem års vindere af Paris-Roubaix stiller alle til start i årets Tour. Det er Niki Terpstra (Quick-Step, vinder 2014), John Degenkolb (Trek, 2015), Mathew Hayman (Mitchelton-Scott, 2016), Greg Van Avermaet (BMC, 2017) og Peter Sagan (Bora, 2018). Det forventes dog, at både Hayman og Van Avermaet skal passe på deres klassementskaptajner søndag. Hold øje med: Niki Terpstra. Peter Sagan. Sep Vanmarcke. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Nervøsiteten skyldes selvfølgelig det noget uvejsomme terræn, der består af smalle stier og uregelmæssige brosten med skarpe kanter.

Den slags er næsten garant for styrt og punkteringer, og positionskampen for at komme først ind på de 15 pavéer kommer til at kræve albuer.

Det var i netop sådan en situation, at Cort styrtede og måtte udgå i Paris-Roubaix i april.

»Det var meget mudret, og det var et massestyrt, hvor vi ikke kunne bremse cyklerne. Men hvis det forbliver tørt, som det har været i Touren indtil nu, så bliver det noget andet.«

»Det er lidt nemmere at køre i støv frem for mudder,« siger Magnus Cort, der kan glæde sig over, at vejrudsigten lover varme og tørvejr hele søndagen.

Ikke desto mindre må man regne med, at der vil ske en slags grovsortering på etapen. I modsætning til Paris-Roubaix er det de færreste af rytterne, der er udtaget til Tour de France på grund af deres evner på brosten.

»Brostensstykkerne ligger lidt mere spredt, end de gør i Paris-Roubaix, men det kan godt blive splittet alligevel, og det vil det nok også blive.«

»Der er mange tilfældigheder i spil, og der vil komme tidsforskelle. Så må vi bare håbe, at det er os, der vinder tid,« siger Magnus Cort.

Sammen med Michael Valgren bliver han Astana-kaptajn Jakob Fuglsangs vigtigste hjælper på søndagens etape.

Fakta om 9. etape i Tour de France: Fra Arras Citadelle til Roubaix, 156,5 kilometer. Den sidste etape før den første hviledag i løbet er en lækkerbisken formet som en slags »mini-Paris-Roubaix« med 15 pavéer undervejs. Det første brostensstykke kommer efter 47 km, og på resten af de i alt 156,5 kilometer skal rytterne forcere 21,7 kilometer lumske brosten i alt. Drama er der næsten garanti for, og spørgsmålet er ikke om, men hvem af klassementsrytterne, der kommer til at tabe tid. Og om Jakob Fuglsang med Michael Valgrens hjælp ligefrem kan angribe de øvrige podiebejlere. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

/ritzau/