Nederlag til Atlético åbner kampen om andenpladsen

Hvis lysten til at besejre ærkerivalen Barcelona ikke var motivation nok for Real Madrid i søndagens El Clasico, er resultatet af Atlético Madrids kamp måske.

Hjemme mod Espanyol tabte Atlético nemlig højst overraskende 0-2 få dage efter at have spillet sig i Europa League-finalen med en sejr over Arsenal.

Atléticos nederlag betyder, at holdet efter 36 spillede kampe står noteret for 75 point, mens Real Madrid har 71 point for 34 kampe.

Vinder Real Madrid over Barcelona, er der derfor blot et point mellem de to Madrid-mandskaber.

Det var samtidig Atléticos første nederlag på Wanda Metropolitano i Primera Division, og det skete uden folk som Antoine Griezmann, Diego Costa og Diego Godin på holdet.

Espanyols to mål blev scoret af Oscar Melendo og Leo Baptistao. Melendo bragte Espanyol foran efter 53 minutter, da hans forsøg fra kanten af feltet blev rettet af.

Med et lille kvarter igen blev det 2-0, da Baptistao hamrede bolden fladt i nettet uden for målmand Jan Oblaks rækkevidde.

Atlético møder Getafe og Eibar i de to resterende kampe.

/ritzau/