NBA-spillere bliver bedre og bedre til at ramme kurven

New York. Basketballspillerne i den nordamerikanske liga NBA bliver tilsyneladende bedre og bedre til at ramme kurven.

For sjette sæson i træk har ligaen slået rekord for antallet af succesfulde tre-points-forsøg.

Natten til lørdag nåede antallet op på 23.749 forsøg, der har udløst tre point.

For at et skudforsøg belønnes med tre point i stedet for to, skal basketballspillerne afslutte bag tre-points-linjen, der i NBA er placeret 7,24 meter fra kurven.

I sidste sæson blev der lavet tre point 23.748 gange i NBA, og i år er der en pæn chance for, at antallet kan runde milepælen på 25.000, inden sæsonen er omme.

Udviklingen har taget fart de senere år. 2009/10-sæsonen var første gang, at NBA-spillerne nåede over 15.000 succesfulde tre-points-forsøg. Det er blot to år siden, at man krydsede grænsen på 20.000.

En af årsagerne til stigningen er, at langt flere hold end tidligere har gode langskytter. Det betyder, at der bliver forsøgt langt mere med skud fra distancen, og desuden er præcisionen øget med 1,5 procent over de seneste tre sæsoner.

James Harden fra Houston Rockets er den mest scorende tre-point-skytte i NBA med 250 succesfulde forsøg i denne sæson.

