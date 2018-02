Navnelister skal holde fodboldbøller væk fra tribunerne

København. Fodboldbøller hører ikke hjemme på landets fodboldtribuner.

Derfor skal fodboldfans, der er ude på at skabe utryghed og ballade, nu have sværere ved at få adgang til stadion.

Det oplyser justitsminister Søren Pape Poulsen (K) mandag i en pressemeddelelse.

- Det skal være en god oplevelse for både børn og voksne at se fodbold på stadion.

- Desværre har vi gentagne gange set eksempler på, at hensynsløse fodboldbøller spreder utryghed og ødelægger fodboldoplevelsen for alle de helt almindelige fans, siger Søren Pape Poulsen.

Læs også Bliver einsteinium dét, der gør dig til millionær i 2018?

Et nyt initiativ gør det muligt for landets fodboldklubber at videregive oplysninger om karantæneramte fans både digitalt og ved fysiske lister.

På den måde kan kontrollørerne nemmere identificere uromagerne og forhindre, at disse får adgang til stadion.

Ændringen kommer i kølvandet på de alvorlige konfrontationer mellem fodboldbøller og politi, der blandt andet fandt sted under sensommerens kamp mellem FC København og Brøndby.

Urolighederne opstod på Brøndby Stadions udebaneafsnit, hvor en gruppe FCK-tilhængere pludselig gik til angreb mod politiet. Seks personer blev efterfølgende anholdt.

- Det er fuldkommen uacceptabelt, og derfor er det vigtigt, at klubberne nu får bedre mulighed for at dele oplysninger om, hvem der har karantæne.

- På den måde sikrer vi, at de karantæneramte fodboldbøller ikke bliver lukket ind på stadion, så vi undgår at se flere vanvidsscener på tribunen, siger justitsminister Søren Pape Poulsen.

/ritzau/