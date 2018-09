Nadim: Dansk fodbold bombet tilbage til stenalderen

Kvindelandsholdets Nadia Nadim havde svært ved at tro sine egne øjne, da hun tidligere på tirsdagen så, at det danske herrelandshold stiller med spillere fra 2. division onsdag aften mod Slovakiet.

Årsagen er den uafklarede konflikt mellem Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU) om en fremtidig landsholdsaftale.

- Da jeg så det¨, tænkte jeg, at det må være en joke. Det bliver en mærkelig kamp.

- Jeg er træt af, at vi er nået dertil, at man skal spørge spillere fra 2. division og futsalspillere om hjælp. Begge parter skal tage sig sammen, siger Nadia Nadim.

- Dansk fodbold bliver bombet til stenalderen - igen, siger hun.

Angriberen henviser til, at kvindelandsholdet for et år siden var igennem nogenlunde samme forløb. Det førte til et afbud til en VM-kvalifikationskamp mod Sverige og et skrivebordsnederlag på 0-3.

- Jeg ved ikke, hvis skyld det er. Men hvis de to parter ikke kan enes, så skal man fjerne dem, og så skal andre forhandle.

- Det er træls for fodbolden, det er vanvittigt træls for spillerne - tro mig for jeg har selv været der - og så er det træls for danskerne.

- Jeg håber, at der kommer en løsning på problemet, siger hun.

Mens der endnu ikke er nogen løsning hos herrerne, så lykkedes det for DBU og Spillerforeningen at lande en aftale hos kvinderne.

Blandt andet derfor kunne kvinderne tirsdag aften gå på banen i Viborg mod Sverige i den sidste spillerunde i VM-kvalifikationen. Her tabte danskerne 0-1 og skal nu ud i playoff for at sikre deltagelsen ved næste års VM i Frankrig.

/ritzau/