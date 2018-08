Nadia Nadim vil alligevel blive i Manchester City

Manchester. Landsholdsangriberen Nadia Nadim går alligevel ikke med planer om at forlade den engelske storklub Manchester City i den nærmeste fremtid.

I slutningen af juli sagde hun ellers til det britiske medie BBC, at hun aldrig har følt sig hjemme i Manchester og ville væk fra klubben, men det har nu ændret sig.

Hun regner med at fortsætte i den engelske klub frem til kontraktudløb ved udgangen af 2019. Det siger hun til DR.

- Der har været lidt drama, men det har så løst sig. Nu gør de alt, for at jeg skal føle mig tilpas, og det har været godt. Jeg har kontrakt med City til og med til næste år, og jeg spiller også i City til næste år, siger hun.

Selv om udmeldingen om at blive solgt faldt efter kun et halvt år i Manchester City, har hun ikke fortrudt, at hun luftede sin utilfredshed i offentligheden.

- For mig er det en naturlig ting. Jeg er et meget direkte og ærligt menneske. Jeg siger dét, jeg føler og tænker, og det gjorde jeg. At ytre sin mening er den eneste måde, man kan ændre ting, siger Nadia Nadim til DR.

På klubplan har hun tidligere spillet for Portland Thorns og Sky Blue FC i USA, mens hun har repræsenteret Fortuna Hjørring, Skovbakken, Viborg, B52 og Gug i Danmark.

Hun er noteret for 81 landskampe for Danmark og har scoret 27 mål.

Nadia Nadim var med til at vinde sølv med Danmark ved EM i 2017.

/ritzau/