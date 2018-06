Nadia Nadim efter sejr: Jeg er ingen fan af Mads Øland

Kijev. Den danske landsholdsspiller Nadia Nadim fortryder intet og siger, at hun ikke er vild med Spillerforeningens direktør, Mads Øland.

Det sker på dagen, hvor Nadim i et interview i Politiken kritiserede Mads Øland i forbindelse med konflikten mellem spillerne og Dansk Boldspil-Union (DBU) i fjor.

I artiklen lød det fra bogen med titlen "Nadia Nadim - Min historie":

- Vi endte som kastebold i en machokamp mellem Mads Øland på den ene side og DBU's bestyrelse på den anden.

- En kamp, hvor det handlede om, hvem der havde de største muskler. Ikke om kvindelandsholdet. Vi skulle have haft en anden forhandler.

Det gav i løbet af dagen modsvar fra de øvrige landsholdsspillere samt herrelandsholdets anfører, Simon Kjær.

Samtidig måtte kvindelandsholdet tale tingene igennem med landstræner Lars Søndergaard inden aftenens 5-1-sejr over Ukraine, hvor Nadia Nadim var i startopstillingen og scorede to mål.

Efter opgøret udtalte kvinden i midten af hele balladen sig til DR Sporten.

Her forklarede Nadia Nadim, at hun ikke har været involveret i, hvornår artiklen skulle bringes, hvilket altså skete på dagen for kvalifikationskampen.

Nadia Nadim fastslog, at hun ikke fortryder ret mange ting.

- Nej, der er ikke ret mange ting, jeg fortryder. Det har ikke været i mine hænder, siger Nadim.

Omkring udtalelserne om Mads Øland siger landsholdsstjernen:

- Jeg er en meget direkte type. Jeg siger, hvis noget er sort, og noget er hvidt. Jeg er ikke stor fan af Mads Øland. Der er ikke noget med Spillerforeningen. Der er ikke noget med, at jeg tager afstand fra noget som helst.

- Jeg har selv været med til forhandlingerne. Men jeg siger, at personen, der står i spidsen for det, er jeg ikke fan af. Og det har jeg også sagt til Spillerforeningen.

- Det er ikke noget nyt. Jeg forstår ikke, hvorfor det er en "big deal". Hvis jeg siger, at jeg ikke kan lide jordbæris, så er det fakta, siger Nadim.

I interviewet med DR Sporten slår Nadia Nadim fast, at hun selv føler, at hun står sammen med resten af landsholdstruppen, og hun påpeger, at man gerne må have sine egne meninger.