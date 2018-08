Nadal trækker sig efter triumf i Toronto

Toronto. Den spanske tennisstjerne Rafael Nadal tog sent søndag aften sin 80. turneringssejr i karrieren, efter han i Toronto finalebesejrede Stefanos Tsitsipas og vandt Rogers Cup.

Dermed viste han glimrende form op til sæsonens sidste grand slam-turnering, US Open, der begynder 27. august.

Men indtil turneringen i New York om 14 dage, skal den 32-årige krop have hvile.

Således meddelte Nadal efter søndagens sejr, at han melder afbud til ATP-turneringen i Cincinnati, der spilles i denne uge.

- Jeg er ked af at meddele, at jeg ikke spiller i Cincinnati i år. Der er ingen andre grunde, end at jeg skal passe på min krop for at holde den så sund, som den er lige nu, siger Nadal på pressemødet efter sejren i Toronto.

Med Nadals afbud er Roger Federer nu den bedst seedede i turneringen. Federer meldte afbud til turneringen i Toronto i sidste uge.

Også han er selektiv, når det kommer til at spille turneringer af hensyn til fysikken.

Herrernes verdensrangliste blev opdateret mandag, og Nadal ligger fortsat nummer et med Federer lige efter på andenpladsen.

/ritzau/