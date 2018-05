Mourinho mister sin assistent efter 17 års samarbejde

Efter 17 års samarbejde skal Manchester United-manager José Mourinho på markedet for at finde en ny assistent.

Rui Faria forlader denne stilling i United, meddeler klubben på sin hjemmeside.

Faria har fulgt Mourinho i storklubberne Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid og altså United, og sammen har de vundet 25 trofæer.

Men nu kommer det til en ende.

Efter store overvejelser og med et meget tungt hjerte er jeg kommet frem til, at det er tid til at komme videre, siger Faria til Uniteds hjemmeside.

»Jeg har haft 17 år med utrolige og uforglemmelige oplevelser, men i et stykke tid har jeg følt, at jeg gerne vil bruge mere kvalitetstid med familien, før jeg vil jagte nye udfordringer i mit professionelle liv.«

Britiske medier har i den seneste tid berettet, at Faria er et varmt emne til at efterfølge Arsene Wenger som manager i Arsenal. Franskmanden stopper i London-klubben efter denne sæson.

Mourinho har allerede udtalt, at han ser Faria og Arsenal som et godt match.

/ritzau/Reuters