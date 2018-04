Morten Olsen fik henvendelse fra Australien om VM-job

Når Danmark 21. juni møder Australien ved VM i fodbold i Rusland, står hollænderen Bert van Marwijk i spidsen for det australske hold.

Men under andre omstændigheder kunne træneren for Australien måske have været ingen ringere end Morten Olsen, Danmarks landstræner fra 2000 til 2015.

Den 68-årige dansker fortæller ifølge TV2's hjemmeside, at Det Australske Fodboldforbund kontaktede ham, da forbundet var på udkig efter en landstræner.

- Det var som landstræner. Jeg blev bedt om at komme til samtale og vidste, at der var to trænere.

- Men jeg sagde nej. Det ville jeg ikke. Det havde været spændende for medierne, men nej, nej, siger Morten Olsen.

Efter at have kvalificeret Australien til VM trak Ange Postecoglou sig som landstræner i november sidste år.

To måneder senere hyrede Det Australske Fodboldforbund Bert van Marwijk.

Morten Olsen har tidligere fortalt, at kun et ekstraordinært tilbud kan lokke ham tilbage i trænergerningen.

- Jeg har været der før, og det har været spændende. Men jeg må også sige, og det er egentlig det altafgørende, at energien og entusiasmen er der ikke mere, siger han ifølge TV2's hjemmeside.

Morten Olsen førte som landstræner Danmark til VM-slutrunderne i 2002 og 2010 samt EM-slutrunderne i 2004 og 2012.

Som aktiv spillede han 102 landskampe og scorede fire mål for Danmark fra 1970 til 1989.

Han var anfører for Danmark ved VM i 1986 samt EM i 1984 og 1988.

/ritzau/