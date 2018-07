Mørkøv om DM-guld: Det er fantastisk at vinde DM igen

Michael Mørkøv har savnet en cykelsejr på landevejen, efter at han de seneste sæsoner har viet karrieren til at hjælpe topsprintere som Alexander Kristoff og Elia Viviani.

Men søndag lykkedes det så for den spurtstærke Quick-Step-rytter ved DM i landevejscykling, og det var en forløsning.

»Det er fantastisk. Jeg havde virkelig håbet, at jeg kunne vinde dette mesterskab. Det er en drøm, der gik i opfyldelse. Min fornemmelse var god. De sidste par dage har jeg haft en rigtig god fornemmelse,« siger Mørkøv.

Før DM havde den 33-årige cykelrytter ikke vundet et professionelt cykelløb på landevejen siden 2015, da han vandt en etape i Danmark Rundt.

»Jeg vidste, at jeg kunne vinde det her. Men som jeg har erfaret mange gange før, så skal det hele også gå op i en højere enhed. Kasper (Asgreen, red.) og jeg var på forkant hele dagen i dag,« siger Mørkøv.

Sejren blev sikret via et stærkt forarbejde af holdkammeraten Kasper Asgreen, som førte Mørkøv frem i front, inden den store frontgruppe kørte ind i målbyen Nysted, hvor smalle og kringlede veje gjorde det forholdsvis let at holde sig forrest ind til opløbsstrækningen.

Netop ved opløbssvinget blev Mørkøv overhalet af Niklas Larsen (Virtu Cycling), men den 21-årige afslutter kom lidt for hurtigt.

»Jeg satte min lid til min placeringsevne og min erfaring, for det kunne blive svært i en regulær spurt mod nogle af de helt unge. Heldigvis lavede Niklas Larsen en fejl ved at komme ind i for tungt et gear, og jeg havde forholdsvis let ved at gå forbi,« siger Mørkøv.

Det er anden gang i karrieren, at Mørkøv vinder DM i landevejscykling. Han vandt mesterskabet i 2013 i Vordingborg.

/ritzau/