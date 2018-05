Miniputter falder med ære mod mægtige PSG i pokalfinale

Paris. Ganske som forventet kan Paris Saint-Germain nu kalde sig vindere af alle fire franske turneringer i samme sæson.

I tillæg til sæsonens triumfer i Ligue 1, Super Cuppen og Liga Cuppen vandt hovedstadsklubben tirsdag den franske pokalfinale.

Det skete med en sikker sejr på 2-0 over upåagtede Les Herbiers, der til daglig frister en tilværelse i den nederste halvdel af Frankrigs tredjebedste fodboldrække.

Les Herbiers er en mindre by i det vestlige Frankrig med 16.000 indbyggere, og byens fodboldstadion har plads til 5000 tilskuere.

Det står i skærende kontrast til tirsdagens finale på det glamourøse nationalstadion i det nordlige Paris, Stade de France.

Kontrasten mellem de to finalister er endnu større, når man tager de økonomisk briller på. Les Herbiers har et årligt budget på cirka 15 millioner kroner, og deres spillere tjener i gennemsnit lidt under 20.000 kroner om måneden.

Til sammenligning betalte PSG over 1,65 milliarder kroner for Neymar i sommer, mens man i det kommende transfervindue forventes at sikre sig stjerneskuddet Kylian Mbappé på en permanent aftale efter endnu et planlagt milliardkøb.

Les Herbiers havde stor ære af finalen, og miniputterne var reelt med i kampen i 73 minutter.

Ganske vist havde Giovani Lo Celso bragt PSG foran midtvejs i første halvleg med et velkontrolleret langskud, men Les Herbiers lagde sig ikke ned.

Det totalt undertippede hold var sjældne gæster foran PSG-målet, men til gengæld forsvarede de semiprofessionelle spillere forbilledligt mod de mange verdensstjerner.

Når Kylian Mbappé, Edinson Cavani og Angel Di Maria alligevel spillede sig frem til afslutninger stod målmand Matthieu Pichot i vejen.

Da han efter 73 minutter skulle forsøge at afværge endnu et forsøg, tog han ulovlige midler i brug og fældede Cavani, som dermed fik fremtvunget et straffespark.

I duellen fra de 11 meter stod de to samme spillere over for hinanden, og den duel vandt uruguayaneren, selv om Pichot valgte den rigtige side af målet.

/ritzau/