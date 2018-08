Milan handler igen inden transfervinduet lukker

AC Milan slog til igen fredag, inden transfermarkedet i Italien lukkede.

Her hentede milaneserne yderligere to spillere til truppen, da Diego Laxalt fra Uruguay kom til fra Genoa, mens Samu Castillejo blev hentet i spanske Villarreal.

Ifølge Reuters løber begge handler samlet op i et beløb på omkring 290 millioner kroner.

Derudover sagde Milan også farvel til nogle spillere, da angriberen Carlos Bacca skiftede til Villarreal, mens Gianluca Lapadula blev sendt til Genoa.

Milan hentede tidligere 23-årige Tiemoue Bakayoko på en lejekontrakt i Chelsea med en option på at gøre handlen permanent senere.

For 14 dage siden var Milan også en del af en opsigtsvækkende handel, som sendte argentinske Gonzalo Higuain og forsvareren Mattia Caldara fra Juventus til Milan.

Det skete, mens forsvarsspilleren Leonardo Bonucci i stedet blev sendt den anden vej og vendte tilbage til Juventus efter en sæson i Milan.

- Vi køber ikke flere spillere nu. Vi har hentet otte spillere, og vi tror på, at vi har givet Rino Gattuso (Milan-træner, red.) et yngre og stærkere hold end i den seneste sæson, siger klubpræsidenten Paolo Scaroni ifølge AFP.

Før den forgangne sæson investerede Milan omkring 200 millioner euro (cirka 1,4 milliarder kroner) på nye spillere og sluttede på sjettepladsen i Serie A.

Napoli bekræftede også, at klubben henter målmand David Ospina i Arsenal på en lejeaftale for et år.

Den colombianske landsholdskeepers muligheder for spilletid i Arsenal var forringet, da han efterhånden var tredjevalg i Arsenal efter Petr Cech og Bernd Leno.

Den tidligere AS Roma-spiller Gervinho skiftede til Parma fra kinesiske Hebei China Fortune, hvor den 31-årige tidligere Arsenal-spiller har været siden 2016.

Angriberen Joel Campbell fra Costa Rica forlod også Arsenal og skiftede til Frosinono, mens Claudio Marchisio blev enig med Juventus om at rive kontrakten over, efter at han har været i Torino-klubben i 25 år.

