Mikkel Hansen får bøde for skub til kvindelig kontrollør: DHF appellerer

Zagreb. Dansk Håndbold Forbund (DHF) har appelleret en bøde på 4000 euro, som forbundet er blevet tildelt efter håndboldherrernes semifinale mod Sverige i fredags.

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) anklager den danske spiller Mikkel Hansen for at have skubbet til en EHF-delegeret på vej ud til pausen.

Den kvindelige kontrollør ville forhindre danskerne i at forlade banen ad den forkerte udgang.

- Vi var på vej ud i korridoren bag dommerbordet, men fik at vide, at vi skulle gå ud i den ene ende af banen, siger DHF's sportschef, Morten Henriksen.

- Da vi kom derned, fik vi at vide, at vi skulle gå ned i den anden ende, og det overholdt vi ikke. Derfor får vi en bøde på 4000 euro (ca. 29.700 kroner), og i den bøde er der en påstand om, at der skulle have været noget råben og noget skubben. Det er ikke sandt. Derfor har vi appelleret bøden, siger han.

Hovedpersonen Mikkel Hansen er også temmelig uenig i EHF's udlægning af sagsforløbet.

- Vi har vores egen version. Og den er naturligvis anderledes, end at jeg skulle have skubbet en kvinde. Der var lidt problemer i forhold til, hvor vi skulle gå ud henne. Jeg gik ud, der hvor jeg gik ind. Det gav mening, for det var der, vores omklædningsrum var. Der stod en dame foran, men jeg har hverken skubbet eller sagt noget som helst, siger Mikkel Hansen.

Bødens størrelse er det dobbelte af den straf, som den kroatiske landstræner Lino Cervar fik, da han under en kamp trak en hviderussisk modspiller i trøjen.

En forseelse, som den danske lejr finder langt mere skadelig for håndboldsporten.

- Det er en lille smule pinligt. Det sætter det hele lidt i perspektiv, gør det ikke?, spørger Mikkel Hansen.

DHF har sidste indsigelsesret i sagen 7. februar. Herefter vil EHF tage stilling til appellen.

/ritzau/