Michael Silberbauer bliver cheftræner i Canada

Den tidligere landsholdsspiller i fodbold Michael Silberbauer har landet sit første cheftrænerjob.

Det kommer til at foregå i Canada, hvor den 37-årige tidligere FC København- og AaB-spiller efter nytår skal stå i spidsen for Pacific FC.

Klubben skal fra april næste år spille med i den nyoprettede Premier League i Canada.

»Det er et rigtig interessant projekt, og jeg kan mærke, at canadierne har ventet på at få deres egen liga.«

»Planen er, at den starter med otte hold til foråret, og så skal den løbende udvides,« siger 37-årige Michael Silberbauer til Ekstra Bladets hjemmeside.

Danskeren, der opnåede 25 A-landskampe for Danmark og var med i truppen ved EM i 2012, indstillede sin aktive karriere for tre år siden i schweizisk fodbold.

Han har siden haft flere job som assistenttræner i Schweiz, senest hos FC Luzern, hvor han fortsætter frem til nytår.

Michael Silberbauer har været glad for rollen som assistenttræner, men han ser også frem til at stå med hovedansvaret for et hold.

»Der er noget eventyr i det, og samtidig føler jeg mig godt forberedt til dette niveau,« siger danskeren.

Forbindelsen til Pacific FC er ikke mindst sket via Josh Simpson, som Michael Silberbauer spillede sammen med i schweiziske Young Boys.

Josh Simpson er præsident for Pacific FC.

