Messi og Ronaldo dribler uden om dansk tv

Danske seere kan ikke se Lionel Messi og Cristiano Ronaldo på tv, når den italienske Serie A og spanske La Liga begynder i weekenden.

Ingen tv-udbydere har købt rettighederne, som er ejet af selskabet IMG.

Kun hvis man som forbruger køber adgang via IMG's streamingtjeneste Strive, er det muligt at se ligakampe fra Italien og Spanien.

Kristian Hysén, direktør i IMG Nordic, forklarer, hvorfor man er gået den vej.

- Der er et øget behov fra forbrugerne til at kunne håndplukke og betale for det, de rent faktisk skal bruge. Hvis du ønsker at se Serie A, gider du ikke betale for at se tennis, golf eller motorsport.

- Vi kræver 79 kroner per måned for at se Serie A og La Liga. Man betaler ikke for noget andet. Vi vil se, hvordan forbrugerne reagerer, siger Kristian Hysén.

Han melder om stor interesse fra publikum og ser stort potentiale i streaming, fordi teknologien har gjort det muligt.

- De etablerede mediehuse vil ikke føre an i udviklingen, fordi de bliver betalt for indhold, som forbrugerne ikke bruger.

- Vi er en del af den fødekæde. Men før eller senere vil nogle komme på banen og tilbyde forbrugerne at købe en a la carte menu, siger Kristian Hysén.

Rasmus Helles, lektor i kommunikation og it på Københavns Universitet og forsker i digitale medier, vurderer, at de dyre tv-pakker er på vej ud, mens streaming er på vej ind.

- Tidligere var det groft sagt sådan, at rigtig mange mennesker betalte for, at færre mennesker kunne se dyr sport på tv. Den model fungerer ikke så godt mere, efterhånden som folk forlader pakkerne.

- Modellen med at lave brede tv-pakker er kommet under pres af streaming, fordi folk kan købe lige så gode eller bedre alternativer i diverse streaming-løsninger. Folk er iskolde forbrugere i den måde, de udvikler deres præferencer på.

- Det har været uigennemskueligt i de store tv-pakker, hvor dyrt det har været at se sport, fordi der har været mange om at dække udgifterne, siger Rasmus Helles.

Han tror bestemt, at udviklingen fortsætter.

- Streaming vokser, og det er vokset meget hurtigt i Danmark sammenlignet med andre lande. Danskerne har været hurtige til at tage streaming til sig og gør det med stor entusiasme, siger forskeren.

Hos Viasat, der blandt andet har rettigheder til Premier League, Champions League, Superligaen og Bundesligaen, mener man at have en stærk og nærmest komplet fodboldhånd uden italiensk og spansk fodbold på selskabets kanaler.

- Vi har valgt at gå denne vej. La Liga og Serie A har vi haft i tre år. Vi har været glade for rettighederne, som udløb i sommer. Og vi har så ikke forlænget aftalen.

- Vi skal tilbyde et knivskarpt produkt, som vores kunder er villige til at betale for, siger Kim Mikkelsen, redaktionschef hos TV3 sport.

Anders Antonsen, nordisk sportschef hos Discovery Networks, vil ikke fortælle meget om forhandlingerne med IMG.

- Helt kort kan vi konstatere, at det ikke er lykkes ejerne bag Strive at få solgt deres rettigheder i markedet. Og at de derfor selv har valgt at udnytte dem, siger han.

/ritzau/