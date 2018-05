Messi går forrest med hattrick mod miniputnation i VM-test

Buenos Aires. Lionel Messi havde pudset målnæsen, da Argentina natten til onsdag dansk tid vandt 4-0 mod Haiti i en venskabskamp hjemme i hovedstaden Buenos Aires

Angriberen fra FC Barcelona scorede tre mål i kampen, der er del af i Argentinas forberedelser til næste måneds VM i Rusland.

Sergio Agüero fra Manchester City scorede en enkelt gang på et oplæg fra Messi.

Sejren over verdensranglistens nummer 108 er ikke det, Messi lægger mest vægt på.

- Det var mere det, at vi fik taget afsked med vores tilhængere og vist, at vi kommer til Rusland med håb, siger Messi.

Argentina tager nu videre til Barcelona for at forberede sig på gruppekampene mod Island, Kroatien og Nigeria.

Selv om Argentina er nummer fem på verdensranglisten, så nedtoner Messi forventningerne.

- Vi kommer ikke som favoritter, fordi vi havde det svært i kvalifikationen, men vi træner godt og vil give det et forsøg, siger han om chancen for, at Argentina kan føje en tredje VM-titel til de to foregående fra 1978 og i 1986.

/ritzau/