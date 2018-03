Messi afværger Barcelonas første liganederlag i sæsonen

Sevilla var lørdag snublende tæt på at gøre det, ingen andre har formået i de foregående 29 runder i Primera Division.

Med Simon Kjær i midterforsvaret under hele kampen var holdet foran mod ubesejrede Barcelona indtil få minutter før tid.

Men Luis Suarez og indskiftede Lionel Messi sørgede til sidst for 2-2, og Barcelona er dermed fortsat ubesejret i den bedste spanske række.

Barcelona har med det uafgjorte resultat 12 point ned til Atlético Madrid på andenpladsen og 13 til Real Madrid.

Atlético Madrid har dog spillet en kamp mindre og kan reducere forspringet til ni point med en sejr over Deportivo La Coruña søndag.

Uden Lionel Messi på banen fra start, begyndte det at gå galt for Barcelona i det 36. minut. Franco Vazguez stod helt blank i feltet og havde dermed nemt ved at trille Joaquín Correa flade oplæg over stregen til 1-0.

Forinden kunne Barcelona ellers være kommet foran, men Luis Suarez sendte bolden millimeter fra den fjerneste stolpe, da han afsluttede fladt.

Fem minutter inde i anden halvleg begyndte det for alvor at se svært ud for Barcelona.

Sevillas Luis Muriel var hurtigt over en ripost, og hans kraftfulde spark fordoblede Sevillas føring.

Lionel Messi blev kort efter skiftet ind, og han skulle vise sig at få en stor rolle i det sene comeback.

Forinden var det dog angrebskollegaen Suarez, der slog til. Med to minutter igen sprang han akrobatisk ind i et hjørnespark og bankede bolden i nettet til 1-2.

Sydamerikaneren gjorde dermed skaden god igen for en tidligere chance i halvlegen, hvor han ramte stolpen.

Minuttet efter reduceringen lykkedes det så at komme helt tilbage i opgøret for Primera Divisions førerhold.

Messi tog chancen et godt stykke udefra, og hans flade spark gik i nettet til stor forløsning for Barcelona.

