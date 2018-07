Medier: Ronaldo præsenteres i Juventus lørdag

Cristiano Ronaldo er ude af offentlighedens søgelys ved VM, efter at Portugal blev sendt ud af turneringen.

Verdensstjernen stjæler dog stadig overskrifter.

Ifølge både italienske og spanske medier er et klubskifte fra Real Madrid til Juventus således meget tæt på at være en realitet.

Den spanske sportsavis AS skriver med henvisning til italienske Sport Mediaset således, at Ronaldo bliver præsenteret i Torino den kommende lørdag.

AS skriver, at Ronaldo og agenten Jorge Mendes holdt møde med Real Madrid-præsident Florentino Pérez onsdag aften, og her skulle Ronaldo have lukket døren til en fremtid i Real Madrid.

Ifølge Sport Mediaset blev der torsdag morgen holdt møde mellem Juventus-præsident Andrea Agnelli, træner Massimiliano Allegri og andre fra ledelsen i Juventus.

Her skulle de sidste brikker i en gigantisk handel angiveligt være diskuteret på plads.

Ifølge Sport Mediaset er en fireårig aftale forhandlet på plads med 33-årige Ronaldo, der kan se frem til en årsløn på 30 millioner euro (cirka 223 millioner kroner) i Italien.

Efter sejren over Liverpool i finalen i Champions League i slutningen af maj udtalte Ronaldo efter sejren ifølge det tyske nyhedsbureau dpa:

»Det var rigtig dejligt at være i Real Madrid. Jeg vil nyde dette øjeblik sammen med mine holdkammerater, og i løbet af de næste få dage vil jeg komme med et svar.«

Ronaldos udtalelser irriterede Florentino Pérez, der udtalte:

»Klubben er det vigtigste, og den vigtigste ting er, at vi fejrer denne Champions League-triumf,« sagde han til Antena 3.

Fem dage efter den tredje Champions League-triumf i træk valgte Zinedine Zidane at stoppe som træner i Real Madrid.

Han blev afløst af Julen Lopetegui, der skrev under på en kontrakt, mens han var spansk landstræner og få dage før Spaniens første kamp ved VM.

Det resulterede i en fyreseddel til Lopetegui.

Inden ansættelsen af Lopetegui udtalte Massimiliano Allegri til Sky Sport Italia, at han var blevet tilbudt jobbet i Real Madrid, men at han havde sagt nej tak af respekt for Juventus.

