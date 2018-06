Medier: Brasilianske Fred skifter til Manchester United

London. Den brasilianske midtbanespiller Fred ventes en af de kommende dage officielt at skifte fra Shakhtar Donetsk i Ukraine til Manchester United i Premier League.

Det skriver BBC og Sky Sports.

Den 25-årige Fred, der er udtaget til Brasiliens VM-trup, mangler kun at skulle gennem det obligatoriske lægetjek, før skiftet kan offentliggøres, skriver BBC.

Manchester United, der sluttede på andenpladsen i den forgangne sæson, menes at betale 52 millioner pund eller 443 millioner kroner for Fred.

Midtbanespilleren blev skiftet ind i anden halvleg, da Brasiliens VM-hold søndag vandt 2-0 over Kroatien i en testkamp i Liverpool.

Brasiliens landstræner, Tite, har gjort det klart over for sine spillere, at de helst skal have styr på deres fremtidige klubforhold, inden VM begynder i Rusland.

- Vores råd til dem er at få det løst, så hurtigt du kan, så dine tanker er tilbage hos os, og fokus er på landsholdet, siger han.

At United er på nippet til at gøre Fred til klubbens første store køb denne sommer, kan han godt forstå.

- Hvis jeg var manager, ville jeg også have bedt om at købe ham, siger Tite.

Fred har siden 2013 spillet for Shakhtar Donetsk.

/ritzau/