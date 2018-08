Medie: Messi dropper testkampe for Argentina

Skuffelsen over et dårligt VM sidder stadig i de argentinske fodboldfans og spillere, og noget tyder på, at Lionel Messi ikke gider mere i øjeblikket.

Det bliver i hvert fald ikke FC Barcelona-stjernen, der får vasket tavlen ren her og nu.

Messi har således meldt fra til to kommende testkampe for Argentina, erfarer Reuters fra en kilde i Argentinas Fodboldforbund (AFA).

Det drejer sig om Argentinas opgør mod Guatemala og Colombia, og rygter i argentinske medier har gået på, at fodboldstjernen kan være væk fra flere argentinske landskampe.

»Vi ved ikke, hvad der vil ske senere, men lige nu har Messi fortalt trænerstaben, at han ikke er en del af det kommende hold, men døren er åben for ham (Messi, red.) til landsholdet,« siger kilden til Reuters.

Nyhedsbureauet beskriver, at Messi stadig er skuffet over Argentinas VM.

Her måtte Argentina efter et skuffende gruppespil forlade turneringen efter ottendedelsfinalen efter nederlag til Frankrig, der endte med at vinde VM.

Kampene mod Guatemala og Colombia spilles i Los Angeles i begyndelsen af september.

Efter VM blev Jorge Sampaoli fyret som argentinsk landstræner, og Lionel Scaloni har midlertidigt taget over.

Han vil offentliggøre sin trup til testkampene den kommende mandag.

Lionel Messi har tidligere taget en pause fra det argentinske landshold.

Han stoppede sin landsholdskarriere, efter at Argentina tabte finalen i Copa America i 2016, men et par måneder efter ændrede stjernespilleren holdning.

I oktober og november spiller Argentina yderligere fire testkampe.

I 2019 deltager Argentina i Copa America, som skal spilles i Brasilien.

/ritzau/