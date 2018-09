Medie: KIF Kolding er blevet begæret konkurs

Efter en periode med økonomiske problemer er den danske håndboldklub KIF Kolding blevet begæret konkurs. Det erfarer TV2 Sport.

Klubben har tirsdag morgen ikke selv meldt noget ud.

Klubbens nuværende spillere har ifølge mediet fået udbetalt løn, så gammel gæld kan være årsagen til konkursbegæringen.

Ifølge TV2 Sport er det tidligere spillere i klubben, der gennem Håndbold Spiller Foreningen har begæret KIF Kolding konkurs.

Klubben har nu 14 dage til at finde de fornødne midler for at undgå at gå konkurs og blive tvangsnedrykket.

Over for TV2 Sport afviser KIF Koldings bestyrelsesformand, Brian Stein, at der er tale om en konkursbegæring.

Men han erkender, at der kører en sag med nogle spillere via Håndbold Spiller Foreningen.

»Spillerforeningen repræsenterer fire af vores tidligere og meget, meget velansete kolleger, hvor vi har haft svært ved at indfri deres tidligere løn. «

»Så der ligger et krav mod os fra spillerforeningen på vegne af de fire medarbejdere. Det er det, jeg har at sige,« siger han til TV2 Sport.

»Man kan ikke bare begære en virksomhed konkurs. Nu ligger sagen i Fogedretten, og så tager vi den derfra. Så prøver vi at se, om vi kan få honoreret vores meget vellidte og velansete tidligere kolleger. «

»Det er det, der ligger os på sinde. Så vi tager den fra retlig gang herfra, og det er det, vi må forholde os til,« siger Brian Stein.

KIF Kolding ligger efter fire kampe på tiendepladsen i Herre Håndbold Ligaen med tre point.

Med 14 danske mesterskaber og otte pokaltitler er KIF Kolding den mest vindende klub nogensinde inde for dansk herrehåndbold.

/ritzau/