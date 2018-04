Matchfixingsekretariat vil ændre superligastruktur

Strukturen i Alka Superligaen skal laves om, så ingen hold kan drage fordel af at tabe en kamp.

Sådan lyder opfordringen fra Matchfixingsekretariatet i Danmarks Idrætsforbund (DIF), som torsdag har besluttet sig for ikke at åbne en sag mod Sønderjyske i Matchfixingnævnet efter opsigtsvækkende afslutning på en superligakamp.

»Der er ingen tvivl om, at den nuværende struktur i Alka Superliga har sat flere klubber, trænere og spillere i en vanskelig situation og skabt grobund for en uhensigtsmæssig diskussion om, hvorvidt det kunne betale sig at spille for at vinde.«

»Sekretariatet skal derfor opfordre til, at ligastrukturen ændres på en sådan måde, at nederlag ikke kan medføre en sportslig fordel, siger Poul Broberg, der er leder af Matchfixingsekretariatet i DIF.«

Som udviklingen var i superligagrundspillets sidste spillerunde 18. marts, var Sønderjyske bedre stillet med et nederlag end med en sejr eller uafgjort.

Derfor vakte det opsigt, da Sønderjyske indkasserede et mål i slutfasen af udekampen mod FC Midtjylland, så sønderjyderne tabte 1-2.

Med uafgjort eller en sejr ville Sønderjyske slutte på syvendepladsen.

Dermed ville klubben have haft seks eller fire point ned til Silkeborg, der ved slutspillets start lå på den øverste af de to pladser, der udløser playoffkampe om at undgå nedrykning.

Med nederlaget havnede Sønderjyske i stedet for i den modsatte slutspilspulje. Her havde klubben nu ti point ned til Lyngby, der var puljens bedstplacerede hold i nedrykningszonen.

/ritzau/