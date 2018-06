Masser af afslapning bygger VM-holdet op til kamp

De danske landsholdsspillere får lov til at slappe rigtig meget af under VM i Rusland.

Bortset fra træning og kamp skal spillerne på en typisk VM-dag forholde sig mest muligt i ro. Det fortæller landsholdets ledende fysioterapeut, Morten Skjoldager.

»De skal have energien til at præstere til træning og kamp, så hvis de bruger energi på andre ting, så er de ikke på deres maksimale, når de skal præstere,« siger Morten Skjoldager.

»Hvis spillerne går rundt i for lang tid eller står op i for lang tid, så kan de godt blive trætte i kroppen, så det skal de helst ikke,« forklarer han.

For at holde kroppen klar til at levere en toppræstation handler det derfor om at finde en balance, hvor VM-spillerne holder lidt gang i kroppen uden at sove for meget - eller bevæge sig for meget.

»Det er ikke sådan, at de skal sove en hel dag. Det bliver man også ør i hovedet af, så de skal finde en balancegang, så de hviler, slapper af og måske går hen og tager et spil kort,« forklarer han.

Morten Skjoldager fortæller, at landsholdsspillerne allerede fra en tidlig alder er skolet i, hvordan de holder deres krop klar til kamp.

»Det har de lært gennem en lang karriere. De fleste har mange faste rutiner, og en stor del af de rutiner har med hvile at gøre, indtagning af væske så de er hydrerede og så at få noget godt at spise,« siger han.

Det danske landshold har sikret sig fire point i det indledende gruppespil efter 1-1 mod Australien og en åbningssejr på 1-0 over Peru. På tirsdag venter Frankrig i Moskva.

Et point mod franskmændene vil sende Danmark videre til ottendedelsfinalerne. Danmark kan også tåle at tabe, hvis Peru samtidig tager point fra Australien i gruppens anden kamp.

