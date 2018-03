Mark Hughes bliver ny chef for Pierre-Emile Højbjerg

Southampton. Det bliver erfarne Mark Hughes, der skal sørge for, at Southampton overlever i Premier League.

Waliseren har underskrevet en kontrakt for resten af sæsonen og afløser Mauricio Pellegrino, der blev fyret mandag.

Efter blot én sejr i de seneste 17 kampe er Southampton med danske Pierre-Emile Højbjerg i truppen dumpet ned på 17.-pladsen umiddelbart over nedrykningsstregen.

- Målet er helt klart at forblive i ligaen og sørge for, at vi er en Premier League-klub næste år.

- Det er her, klubben skal og bør være, og det er vores intention, at det skal fortsætte sådan, siger Mark Hughes til klubbens hjemmeside.

54-årige Hughes blev tidligere på sæsonen fyret i Stoke, hvor han havde været i mere end fire år.

Tidligere i karrieren har han været manager for Blackburn, Manchester City, Fulham, Queens Park Rangers og det walisiske landshold.

Som aktiv er han mest kendt for sine mange år som angriber i Manchester United, men spillede sent i karrieren et par sæsoner i netop Southampton.

/ritzau/