Portugiser bliver ny manager i Everton

Premier League-klubben Everton meddeler torsdag, at klubben har fundet dens nye manager.

Det bliver den 40-årige portugiser Marco Silva, som fremover står i spidsen for mandskabet i Everton.

Det skriver klubben på dens hjemmeside.

- Jeg er virkelig stolt af at være den nye Everton-manager. Jeg er spændt, og jeg er virkelig glad for den her store udfordring for os som klub og for mig som manager, siger Silva til Evertons egen tv-kanal.

Silva har tidligere været manager i Premier League-klubberne Hull City og Watford.

Han blev i januar fyret fra sin stilling i Watford, men har nu altså fundet et nyt hjem hos Everton.

- Jeg ved hvad vores fans forventer - de forventer resultater, men ikke kun resultater. Jeg vil have vores fans til at være stolte, når de ser vores hold på banen, siger Silva.

Silva har vundet trofæer med portugisiske Sporting Lissabon og græske Olympiakos. Han overtager posten som manager fra Sam Allardyce, der blev fyret efter den forgangne sæson.

Everton sluttede på ottendepladsen i Premier League med 49 point for 38 kampe.

/ritzau/