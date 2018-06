Maradona forsvarer Messi og bebrejder træner for nedtur: »Det er en skændsel«

Den argentinske fodboldlegende Diego Maradona var til stede på stadion i Moskva og så sit land spille 1-1 i den første VM-kamp mod Island lørdag.

Lionel Messi brændte et straffespark for Argentina undervejs i kampen, men det var ifølge Maradona ikke årsagen til det skuffende pointtab.

»Jeg bebrejder ikke spillerne. Jeg kunne pege på den manglende arbejdsrate, men jeg kan ikke bebrejde spillerne og især ikke Messi, som gav alt, hvad han havde. «

»Jeg brændte fem straffespark, og jeg var stadig Diego Armando Maradona. Jeg tror ikke, de mistede to point, fordi Messi brændte et straffe,« siger Maradona.

Han kritiserer i stedet landstræner Jorge Sampaoli for ikke at have læst godt nok på lektien inden kampen mod Island.

»Det er en skændsel. Ikke at have forberedt sig til kampen og vide, at islændingene alle er 190 centimeter høje.«

»Jeg har en fornemmelse af, at der generelt er vrede i hjertet af holdet,« siger Maradona.

Den tidligere argentinske landstræner var ikke tilfreds med spillet og mener ikke, at Sampaoli kan returnere til Argentina, hvis holdet bliver ved med at spille så ringe.

»Han kan ikke komme tilbage til Argentina, hvis der spilles sådan,« siger Maradona.

Alfred Finnbogason stod for Islands 1-1-udligning, mens Sergio Agüero scorede for Argentina.

Argentina møder Kroatien i den næste kamp ved VM, som spilles på torsdag.

/ritzau/AFP