Manglende scoringer ærgrer Cornelius

Aalborg. Chancerne var der, men målene manglede.

VM-testkampen mellem Danmark og Chile endte målløs, og det ærgrer den danske angriber Andreas Cornelius.

Cornelius havde selv to store chancer i kampen, men det lykkedes aldrig angrebsspilleren at få bolden hele vejen i mål.

- Det var ikke godt nok. Jeg manglede lidt kvalitet i begge afslutninger. Det skulle jeg have gjort bedre. Der er ikke så meget andet at sige til det, siger han.

I de seneste to testkampe har Danmark scoret ét mål. Det stod midtbanespilleren Pione Sisto for i 1-0-sejren over Panama torsdag aften.

Det bekymrer dog ikke Cornelius, at det trods flere gode muligheder ikke er lykkedes for angrebsspillerne at få bolden i kassen.

- Det tager vi stille og roligt. Vi har scoret en masse mål i kvalifikationen. Det er ikke noget, jeg ligger søvnløs over, siger han.

Heller ikke midtbanespilleren Lasse Schöne er bekymret over de manglende scoringer.

- Jeg er overbevist om, at når vi kommer til sommer, så er vi skarpe, og så bliver der lavet en masse mål. Så jeg er ikke bange for, at vi ikke får scoret, siger han.

Schöne var også en af dem, der kom meget tæt på en scoring i tirsdagens kamp mod Chile med et frispark på stolpen i kampens slutfase.

- Det var ærgerligt. Jeg gjorde mit bedste, men det var ikke helt godt nok, siger midtbanespilleren.

De danske spillere får muligheden for at forbedre skarpheden i juni med to testkampe mod Sverige og Mexico, inden turen går til VM i Rusland.

/ritzau/