Mangeårig forsvarsprofil i NFL stopper karrieren

Forsvarsprofilen Darrelle Revis har spillet sin sidste kamp i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL.

33-årige Revis, der vandt en Super Bowl, og som en af de bedste, blev valgt til showkampen Pro Bowl syv gange, meddeler onsdag på Instagram, at han stopper karrieren.

- Det har været en ære at vise en af mine største gaver til verden over de sidste 11 år. I dag afslutter jeg et kapitel, som jeg drømte om som barn, og jeg trækker mig officielt tilbage fra NFL, skriver Revis.

Gennem mange år var Revis en frygtet modstander for wide receivers, når de skulle forsøge at gribe bolde over for ham.

Det førte til en række store kontrakter for Revis hos New York Jets, Tampa Bay Buccaneers og New England Patriots, hvor han var en dominerende skikkelse over flere sæsoner.

I en periode var han så god, at han fik tilnavnet "Revis Island" med henvisning til, at modstanderens profiler i overført betydning blev isoleret og holdt ude af kampen på en øde ø over for Revis.

Mod slutningen af karrieren faldt Revis dog i niveau, og i 2017-sæsonen blev det kun til et kort ophold hos Kansas City Chiefs.

Revis kan kigge på den Super Bowl-ring, han vandt som medlem af New England Patriots i 2015, og tænke tilbage på en karriere, der i løbet af 11 sæsoner bød på 29 interceptions og 139 afværgede kasteforsøg.

/ritzau/