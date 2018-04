Manchester City vinder engelsk mesterskab efter United-nederlag

For femte gang i historien er Manchester City engelsk mester i fodbold.

Det blev et faktum søndag, uden at klubben var i aktion.

Citys eneste rival til titlen, Manchester United, tabte meget overraskende 0-1 hjemme til West Bromwich, der er sidst i Premier League.

Med fem kampe tilbage at spille har Manchester City 87 point, mens Manchester United har 71 point på andenpladsen.

City har været dominerende igennem hele sæsonen i den engelske liga.

Det er Citys tredje mesterskab i dette årti, efter at klubben også triumferede i 2012 og 2014.

Det er holdets andet trofæ i denne sæson, efter at det i februar også blev til sejr i den mindste af de to engelske pokalturneringer, Liga Cuppen.

Med Premier League-titlen har manager Josep Guardiola for alvor fået markeret sig i sin anden sæson i klubben.

Den succesrige spanier, der også har hentet mange titler hos FC Barcelona og Bayern München, så på et tidspunkt ud til at kunne føre City mod endnu flere titler i sæsonen.

I FA Cuppen røg klubben dog overraskende ud mod upåagtede Wigan, mens Liverpool tidligere i denne uge blev stopklodsen i Champions Leagues kvartfinaler.

Her tabte City samlet med hele 1-5, men klubben tog lørdag lidt revanche ved at vinde 3-1 ude over Tottenham i ligaen.

Det var dog ventet, at Manchester City måtte udsætte mesterskabsfesten lidt endnu, for Manchester United var storfavorit hjemme på Old Trafford mod West Bromwich.

Bundholdet var dog fint med i den målløse første halvleg, hvor Manchester United generelt havde svært ved at få fart i spillet.

17 minutter før tid kom hjemmeholdets Nemanja Matic til at heade bolden på tværs i eget straffesparksfelt, og Jay Rodriguez scorede kampens eneste mål.

West Bromwich er trods sejren sidst i Premier League med 24 point.

Med fire kampe tilbage har West Bromwich ni point op til den rigtige side af nedrykningsstregen.

Det ligner en umulig mission for den midlertidige manager, Darren Moore, der for nylig overtog posten efter fyringen af Alan Pardew.

Darren Moore kan dog glæde sig over, at han har hentet fire point i sine to kampe som manager.

/ritzau/