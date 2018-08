Magnussen undslipper startkaos i uvidenhed

Kevin Magnussen er godt tilfreds, efter han søndag hentede VM-point for ottende gang i sæsonens hidtil 13 Formel 1-grandprixer. Og for første gang i F1-karrieren på Spa-banen i Belgien.

Danskeren lagde stærkt fra land og overhalede flere biler under starten, før et voldsomt uheld raserede feltet bag ham.

Det gik dog i første omgang den koncentrerede racerkørers næse forbi.

»Jeg oplevede ikke så meget. Jeg fik en god start og kom forbi en Red Bull og en Ferrari, og så var der et eller andet bagved,« siger Kevin Magnussen efter løbet til TV3+.

Det "et eller andet" var både et sammenstød, som involverede Ferraris Kimi Räikkönen og Red Bulls Daniel Riccardo, og et andet og mere voldsomt sammenstød, som nemt kunne have kostet endnu flere biler den fortsatte deltagelse.

Ned mod første sving efter starten kiksede Nico Hülkenberg bremsepunktet, blokerede alle fire hjul og bragede hårdt op bag i Fernando Alonso. Spanierens racer blev løftet op i luften og fløj ind i og hen over den forankørende Charles Leclerc.

Efterfølgende viste billeder, at de bøjler - haloen - som beskytter kørerne i kabinen i Leclercs tilfælde både var ridset af metal mod metal og mærkede af dækspor.

Ud af første sving lå danskeren på syvendepladsen.

»Så lå jeg der et stykke tid og blev så overhalet af Bottas, som var den eneste, der kom tilbage. Ellers et stærkt løb,« siger Kevin Magnussen.

Ud over Kimi Räikkönen, Daniel Ricciardo var også Mercedes' Valtteri Bottas involveret i et sammenstød i feltet. De to førstnævnte udgik senere, mens Bottas kørte sig op på fjerdepladsen.

Magnussen sluttede som nummer otte. Han ville gerne have været i pit tidligere, men fik ikke lov, og det kostede ham omkring fem sekunder, vurderer han.

»Det var ærgerligt, at jeg mistede så meget tid omkring pitstoppet, for ellers havde det været en syvendeplads højst sandsynligt, men for teamet havde det været det samme, og det er det vigtigste. Vi fik syvende- og ottendepladsen hjem, og det var sindssygt godt på en dag, hvor Renault ikke fik point,« siger Magnussen til TV3+.

I VM-stillingen ligger han lunt på ottendepladsen. Danskerens 49 point er kun tre færre end Nico Hülkenberg på syvendepladsen.

I konstruktørernes VM-stilling er det lille Haas-mandskab på femtepladsen med 76 point. Nu kun seks point efter Renault på fjerdepladsen.

I den seneste sæson sluttede Haas som nummer otte med 47 point på kontoen.

Næste grandprix køres på Monza-banen i Italien om en uge.

/ritzau/