Magnussen på Haas-jubeldag: Helt utroligt

»Utroligt«, »stolt«, »sindssygt glad«.

Ordene strømmede lykkeligt fra Haas-lejren, efter at det lille Formel 1-team hentede både fjerde- og femtepladsen i søndagens grandprix i Østrig.

Det var til at forstå, for holdet hentede dermed tredjeflest point af alle deltagende teams - kun overgået af Red Bull og Ferrari.

»To biler i top-5 er helt utroligt.«

»Jeg er sindssygt glad på teamets vegne,« siger Kevin Magnussen til TV3+ efter jubelløbet.

Red Bulls Max Verstappen vandt søndagens grandprix, men fjerde- og femtepladsen til Romain Grosjean og Kevin Magnussen føltes nærmest som en sejr.

»Det er et kæmpestort resultat for så et lille team. Jeg tror ikke, at folk helt forstår, hvor lille teamet er, og hvor lidt vi har at gøre med (i forhold til andre, red.). Vi har kæmpet med Red Bull i denne weekend, og de er fem gange større end os, hvis det kan gøre det,« siger Kevin Magnussen.

Med sin femteplads og medfølgende ti point springer han op på syvendepladsen i kørernes VM-stilling.

Dermed er han den højest placerede kører efter de seks kørere fra de tre topteams, Mercedes, Ferrari og Red Bull.

Og med i alt 22 point til Haas ligger det lille, amerikanske team nu nummer fem i konstruktørernes VM-stilling. Nu med Renault på fjerdepladsen inden for rækkevidde.

Selve løbet blev en hård omgang for Kevin Magnussen, efter at han gik glip af et "gratis" pitstop i forbindelse med en safety car tidligt i løbet og derfor troede, at muligheden for point ville forsvinde.

Men danskeren holdt fast og kørte det tabte tilbage.

Også Romain Grosjean holdt bilen i fart hele vejen til mål. Dermed scorede han VM-point for første gang i denne sæson.

»Det var et perfekt løb. Jeg er glad på både mine og Kevins vegne. Selvfølgelig var vi lidt heldige med, at et par biler foran os udgik. Men det er utroligt at kunne levere holdets bedste resultat nogensinde, efter alt det uheld vi har været igennem,« siger Romain Grosjean til TV3+.

Som Magnussen var Grosjean også var nervøs mod afslutningen af løbet, fordi de nedslidte dæk - ligesom på Kevin Magnussens racer - var fulde af blister, hvilket er lig med eksplosionsfare.

Næste Formel 1-grandprix køres i England om en uge, og her håber teamchef Günther Haas på endnu et topresultat til at understrege comeback fra den store bommert, hvor begge Haas-racere udgik på grund af fejlbehæftede dækskifter.

»Vi er kommet tilbage efter fejlen i Australien, hvor folk næsten afskrev os helt. Alle har gjort et fantastisk job. Det var en fantastisk dag for os. Vi har kæmpet os tilbage og har aldrig givet op,« siger Günther Steiner til TV3+.

/ritzau/