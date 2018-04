Magnussen om Baku-kvalifikation: Det var ikke godt

Baku. Racerkøreren Kevin Magnussen (Haas) er skuffet over kvalifikationen til søndagens Formel 1-grandprix i Aserbajdsjan.

Danskeren starter som nummer 15 af de 20 kørere i Baku. Det er hans dårligste startposition i 2018.

»Sidste år kom vi også op i pointene fra den startposition, så intet er umuligt. Men lige nu er jeg lidt skuffet,« siger Magnussen til TV3+.

Den 25-årige Haas-kører indledte stærkt og satte niendebedste tid i Q1, men et stykke kulfiber rev sig løs af bilen, og det voldte ham problemer i Q2.

»Det hjalp i hvert fald ikke. Det er 100 procent sikkert.«

»Det faldt af, og det ændrede balancen i bilen, og det skulle vi rette til. Men du kan ikke rette de store ting i tidtagningen. Det var ikke rigtig godt,« siger Kevin Magnussen.

Danskeren måtte tilbringe flere minutter i pitten i Q2, og i sin jagt på en hurtig omgangstid begyndte han at satse for at op i top-10 på den vindblæste bane i Baku.

»Jeg lagde mig lidt for tæt på en af Renault-bilerne for at få lidt god slipstrøm på en langside, og så låste jeg forhjulet. Det sker typisk, når man er lidt desperat,« siger han.

»Vinden betyder, at bilen bliver en smule mere ustabil. Det er det samme for alle kørere, og omgangstiderne bliver lidt langsommere.«

»Vores reelle pace var til en placering fra 9 til 11 eller deromkring«, vurderer Magnussen.

Trods den umiddelbare skuffelse så er han optimistisk, når han kigger frem mod søndag.

»Jeg starter ikke så langt fra pointene. Det giver en mulighed for at komme derop. Med en god start og lidt held på første omgang, mens nogle af de andre dummer sig, så kan alt ske«, siger han.

Holdkammeraten hos Haas, Romain Grosjean, starter søndagens grandprix fra bageste geled, da problemer med gearkassen betød, at franskmanden aldrig fik sat en tid.

Den førende i VM-stillingen, tyske Sebastian Vettel (Ferrari), starter for tredje grandprix i træk forrest. Vettel har Mercedes-kørerne Lewis Hamilton og Valtteri Bottas bag sig.

/ritzau/