Magnussen bliver nummer 14 i første træning på Silverstone

Den danske racerkører Kevin Magnussen (Haas) satte fredag 14.-bedste tid i første træning forud for Formel 1-løbet på Silverstone-banen i Storbritannien.

Danskeren kørte 20 omgange, og hans bedste tid lød på 1 minut og 30,065 sekunder.

Kevin Magnussen blev desuden kaldt til samtale med dommerne for at forklare en batalje med McLarens Fernando Alonso, som anklagede danskeren for at forsøge at køre ind i ham.

Det er endnu uvist, om episoden koster danskeren en straf.

Haas-kollegaen Romain Grosjean lå fint til, før han kørte af banen og over radioen konstaterede, at bilen var "totalsmadret".

Grosjeans tid på 1 minut og 29,352 sekunder stod dog ved magt, og det var syvendehurtigste tid.

Lewis Hamilton (Mercedes) var hurtigste kører i første træning foran Valtteri Bottas (Mercedes) og Sebastian Vettel (Ferrari).

Magnussen ligger på syvendepladsen sammenlagt med 37 point i VM-stillingen. Dermed er han den såkaldte "best of the rest" lige bag de seks topkørere fra Mercedes, Ferrari og Red Bull.

Han har dermed allerede overgået sin pointtotal fra sidste sæson, hvor han skrabede 19 point sammen i VM-regnskabet.

I den forgangne weekend sluttede 25-årige Magnussen på femtepladsen i sæsonens niende grandprix i Østrig. Det var hans anden femteplads i sæsonen.

Også Haas-kollega Romain Grosjean leverede en god præstation i Østrig med en fjerdeplads, og det bragte det amerikanske Haas-team op på femtepladsen i konstruktørernes VM-stilling.

