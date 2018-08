Magnus Cort tvivlede på sejr i World Tour-løb

Cykelrytteren Magnus Cort hentede endnu en sejr på World Touren, da han vandt 5. etape Binckbank Tour.

Den danske Astana-rytter var hurtigste mand i en lille gruppe på fire ryttere, og dermed hentede han sin fjerde etapesejr på World Touren.

- Det er fantastisk. jeg troede ikke på, at jeg ville vinde, da vi kom i udbrud, men hvis man ikke prøver, så vinder man ikke.

- Det var fantastisk, at vi kunne holde feltet på afstand. Sprinterholdene vidste godt, at udbrud kunne køre hjem, og det var ekstra imponerende, at vi fik lov til det, siger Magnus Cort ifølge Eurosport.

Cort sad med i et firemandsudbrud gennem næsten hele etapen i det hollandsk-belgiske etapeløb.

Her havde han selskab af Alexis Gougeard (AG2R), Jonas Rickaert (Sport Vlaanderen-Baloise) og Julius van den Berg (Cannondale).

Med 100 kilometer tilbage var forspringet på tre minutter, og selv om forspringet siden blev lidt mindre, holdt det sig over to minutter frem til den afsluttende del.

Det var først på de sidste 13 kilometer, at forspringet kom under to minutter. Feltet kæmpede for at hale ind på frontgruppen, hvor Cort tog stort ansvar og trampede hårdt i pedalerne.

- På de sidste kilometer havde vi over 1 minut og 20 sekunders forspring, og vi gav den fuld gas.

- Da vi kørte på rundstrækningen til sidst, kunne jeg se, at feltet ikke ville æde nok. Samtidig var vi fire gode ryttere i udbrud, og vi gav os alle sammen for at hjælpe hinanden.

- Egentlig skulle jeg have været leadout-man for min kollega, men nu er jeg her og har vundet i stedet, siger danskeren.

Foruden fredagens sejr og Tour de France-etapesejren denne sommer har Magnus Cort to gange vundet en etape i Vueltaen.

/ritzau/