Magnus Cort tager første danske Tour-sejr siden 2009

Astana-danskeren Magnus Cort kørte søndag først over stregen på 15. etape af Tour de France. Det var første danske etapesejr i det store løb siden 2009.

Det var samtidig Astanas anden etapesejr på stribe, efter at spanieren Omar Fraile lørdag triumferede på 14. etape.

Cort viste sig som stærkeste mand i en gruppe af udbrydere, og i spurten henviste han Jon Izagirre og Bauke Mollema til henholdsvis anden- og tredjepladsen.

Bora-rytteren Rafal Majka kørte tidligere på etapen fra de øvrige eventyrlystne ryttere på stigningen Pic de Nore, men blev hentet af en gruppe med blandt andre Cort og holdkammeraten Michael Valgren.

I spurten var der ingen tvivl om Corts sejr.

Feltet med klassementfavoritterne var langt fra de forreste, da Cort tordnede over stregen.

Med Team Sky i spidsen gave de fripas til udbrydere på en dag, hvor der ellers ikke var den store angrebslyst.

Det gav Corts udbrydergruppe et stort forspring, og ved foden af Pic de Nore var feltet ti minutter efter frontgruppen.

Lidt efter kørte Majka fra sine medudbrydere og distancerede dem med lethed på sin vej mod toppen.

Med 15 kilometer igen var der kontakt til Majka, og med to ryttere i spil til sejren havde Astana gode kort på hånden.

Cort og Valgren gik med i alt, der rørte sig. Til sidst slap Cort afsted med Izagirre og Mollema, der slet ikke kunne matche den stærke bornholmer i spurten.

Kølig Cort følte sig som den stærkeste i udbruddet

Spurtstærke Magnus Cort havde en god fornemmelse af sin sejrschance på vej mod mål.

- Det var fantastisk. De sidste 15 kilometer havde vi rigtigt godt styr på det. Jeg kunne ikke se, hvem der skulle køre fra os.

- Vi sad tre mand i gruppen til sidst, og jeg kunne tillade mig at lade være med at tage føringer og vente på dem bagved, for jeg kunne slå dem alle i spurten.

- Jeg skulle bare være sikker på, at de ikke kørte fra mig. Jeg følte mig sikker på at vinde, og derfor tog jeg også spurten fra front, siger danskeren til TV2.

Det var dog først på det sidste stykke af etapen, at troen på sejr for alvor var til stede hos danskeren.

- Jeg kunne ikke sove i nat, fordi jeg godt vidste, at den lå godt til mig. Så i morges var jeg lidt bange for, at jeg havde sovet for lidt.

- Der blev også brugt mange kræfter på at ramme det rigtige udbrud i begyndelsen af løbet, men det havde de andre også, siger han.

Det var Astanas anden etapesejr i træk, efter at Omar Fraile vandt dagen forinden.

/ritzau/