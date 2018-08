Målrettet forsvarsklippe imponerer Solbakken i comeback

Sofia. Torsdagens Europa League-kvalifikationskamp mod CSKA Sofia var lidt af en rutsjebanetur for FC København.

En tidlig bulgarsk scoring satte FCK under pres, men en udvisning til CSKA og to danske scoringer i anden halvleg vendte billedet fuldstændig.

Forskellen på første og anden halvleg for FCK's vedkommende manifesterede sig i forsvarsspilleren Denis Vavro, som kom ind i stedet for Andreas Bjelland kort før pausen.

Vavro udlignede med et brag af et langskud i det 64. minut og satte dermed skub i FCK's ambitioner om et brugbart resultat.

- Denis skulle egentlig have hvilet i dag, men kom ind med en stærk attitude. Ikke kun ved målet, men generelt, siger FCK-manager Ståle Solbakken til FCK's hjemmeside.

Selv var Vavro da også ret imponeret over sin scoring.

- Det var klart mit bedste mål i min FCK-tid og også det første fra lang afstand.

- Men jeg har lavet langskudsmål før. Ståle havde sagt, at jeg skulle prøve at afslutte udefra en gang imellem, og det var dejligt at se, den gik ind, siger Vavro til klubbens hjemmeside.

Efter 2-1-målet lukkede FCK ned for CSKA og hev sejren i hus. Det var vigtigt, understreger Ståle Solbakken.

- Der er meget stor forskel på at vinde 2-1 og spille 2-2, og man kan jo hurtigt få en dødbold mod sig eller sådan noget, så det var vigtigt, vi holdt fast, siger Solbakken.

FC København kan nu rette fokus mod søndagens opgør i Superligaen, hvor ærkerivalerne fra Brøndby kommer på besøg. Ligesom FCK vandt Brøndby torsdag aften på udebane i Europa League-kvalifikationen.

