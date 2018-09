Måling: Landsholdet er et spørgsmål om ære

Aarhus. Det skal ikke være et spørgsmål om bonusser, honorarer eller kommercielle rettigheder, når fodboldspillere skal tage stilling til, om de vil spille for Danmarks landshold.

Det skal primært handle om ære.

Det svarer størstedelen i en måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau.

Spørgsmålet lyder: "Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er en ære at spille for det danske landshold, og spillerne bør lægge deres egne økonomiske interesser i anden række, når landsholdet er samlet."

I det erklærer 53,4 procent af respondenterne sig helt enige eller delvist enige.

16,6 procent erklærer sig hverken enige eller uenige, mens 20,5 procent, hvilket svarer til lidt mere end hver femte, erklærer sig delvist uenige eller helt uenige i udsagnet.

De sidste 9,5 procent har svaret "ved ikke".

Webundersøgelsen har 1000 respondenter og er foretaget torsdag og fredag.

Halvdelen af besvarelserne er således givet efter, at en midlertidig landsholdsaftale kom på plads.

Siden januar har Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen forhandlet om en ny landsholdsaftale, da den tidligere aftale udløb efter VM-slutrunden.

En stor knast i forhandlingerne har været landsholdsspillernes kommercielle rettigheder.

Her har parterne diskuteret præmisserne for, hvordan DBU kan bruge spillerne i reklamefremstød for DBU's sponsorer, uden at det bringer spillernes private sponsoraftaler med konkurrerende virksomheder i miskredit.

Da parterne blandt andet på det område ikke kunne blive enige, førte det til en konflikt, som medførte, at Danmark onsdag var repræsenteret af amatørspillere i testkampen på udebane mod Slovakiet.

