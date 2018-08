Lyngby-træner efterlyser arbejdscomputer efter indbrud

Der er risiko for, at Mark Strudal, cheftræner i 1. divisionsklubben Lyngby, ikke er så godt forberedt, når hans hold søndag løber på banen mod Helsingør.

Strudal har nemlig fået stjålet sin computer, hvorpå der ifølge træneren selv lå flere års fodboldarbejde.

»Jeg har været så uheldig at have haft indbrud i min lille hvide Peugeot 207 på Jernbanepladsen 10 i Lyngby 2800 i tidsrummet 15.00 til 17.30,« skrev cheftræneren på Facebook torsdag aften.

»På det sorte marked har den bærbare nok en mindre værdi på cirka 4000 kroner. Mit arbejde er dog af vital betydning for mig, og derfor er jeg villig til at betale det dobbelte, hvis mit arbejde/fodboldindholdet stadig er intakt og at finde derpå.«

Lyngby, der endte med at rykke ud af Superligaen i sidste sæson, har fået en blandet start på tilværelsen i 1. division.

Holdet ligger før weekendens kamp på femtepladsen efter to sejre, to uafgjorte og et nederlag.

Søndagens kamp mod Helsingør fløjtes i gang 13.45.

/ritzau/