Lyngby-boss: Klubben er ikke længere til salg

Lyngby har længe været til salg, men det er klubben ikke længere.

I hvert fald ikke lige nu og her, og der er ikke planer om et salg før sommerferien og måske heller ikke på længere sigt.

Det fortæller den nye Lyngby-direktør, Birger Jørgensen, lige efter at han har været vidne til 1-3-nederlaget på hjemmebane til Brøndby i Superligaen.

»Klubben er ikke til salg. Nu har vi lige købt den,« siger Birger Jørgensen, som var han forundret over spørgsmålet.

Sammen med over ti andre personer har Birger Jørgensen overtaget ejerskabet, og her er der ingen planer om et salg.

»Vi skal ikke sælge noget nu. Nu skal vi lige sunde os og finde ud af, hvad der er op og ned på det her. Og så skal vi have lagt en plan.«

»Og så kan det da være, at klubben kommer til salg. Men der skynder vi os lige lidt langsomt,« lyder det fra Birger Jørgensen.

Den engelske klub Aston Villa, som har været meldt interesserede i et køb, kommer tirsdag på besøg i Lyngby for at tale med kommunen.

»Aston Villa kommer på tirsdag og skal snakke med Lyngby-Taarbæk Kommune. Og nu når de er her, så skal vi også tale med dem. Vi har ikke aftalt noget med dem endnu. Men det gør vi,« siger Birger Jørgensen.

Efter fredagens redning ovenpå en truende konkurs er Lyngbys nye ejere ved at finde fodfæste. Men det er ikke en kortvarig nødløsning.

»Vi er sikret længere frem end til sommerferien. Vi er sikret i 100 år. For det bestemmer man jo selv. Hvilket budget man vil have.«

»Vi er sikret i længere tid, med den gruppe vi er her. Vi skal balancere nogle budgetter på et eller andet givent tidspunkt. Men det styrer vi selv,« siger direktøren.

/ritzau/